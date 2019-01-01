Франция — Болгария 3:0 Видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Франции в рамках товарищеского поединка играла против сборной Болгарии и добилась разгромной победы.
Подопечные Дидье Дешама трижды поразили ворота соперника и смогли уберечь свои на замке.
Отметим, что дубль на своей счет записал Оливье Жиру, заменивший травмированного Карима Бензема.
Обзор матча:
Франция - Болгария 3:0
Голы: Гризманн, 29, Жиру, 83, 90
Франция: Льорис Павар, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес (Динь, 46) - Толиссо (Сиссоко, 84), Канте (Лемар, 65), Погба — Мбаппе (Бен-Йеддер, 84), Бензема (Жиру, 41), Гризманн (Дембеле, 66).
Болгария: Наумов — Турицов (Карагарен, 71), Божиков, Христов, Антов — Янков (Христов, 71), Чочев (Витанов, 52), Илиев, Краев (Цветанов, 58) — Десподов (Илиев, 58), Илиев (Минчев, 58).
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