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Шевченко: Главная задача сборной Украины — выход из группы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обозначил задачи своей команды на континентальном первенстве.

Андрей Шевченко, уаф
Андрей Шевченко, уаф

11 июня стартует чемпионат Европы. Украины в своей группе поспорит за выход с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

"Я с большим нетерпением жду старта Евро-2020. Как бывший игрок я уже почувствовал, что такое крупные турниры — и чемпионат Европы, и первенство мира, в которых я участвовал. У меня меня была возможность со всех сторон оценить, что это такое, в том числе с позиции тренера", — цитирует Шеченко официальный сайт УЕФА.

"Полагаю, молодые игроки, которые еще не участвовали в таких турнирах, внимательно прислушаются к тому, что им говорится. Важно психологически готовить футболистов перед такими турнирами. А в целом, думаю, это будет большой праздник для них и, конечно же, для болельщиков".

Первый матч украинская команда проведет 13 июня против Нидерландов.

"Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата".

"Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии [в квалификации ЧМ-2022]. Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру".

"Мы готовим команду к решению ее задач. Самое главное — у нас есть свой стиль, от которого мы ни в коем случае не будем отказываться. Мы всегда придерживаемся наших принципов. За последний год мы однозначно стали более гибкими в тактическом плане. Мы можем менять систему игры, но не отказываемся от своих принципов".

"Мы можем скорректировать систему в рамках индивидуального подхода к каждому сопернику. Это может быть 4-3-3 или 3-5-2, но принципы игры ни в коем случае не будут меняться. Я очень был доволен после игры с Францией [1:1 в квалификации ЧМ-2022] тем, как команда восприняла [тактические изменения], но затем у нас были матчи, в которых страдала реализация. Этот аспект нам надо подтянуть".

Также предлагаем вашему внимание полное расписание сборной Украины на Евро-2020.

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Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
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Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
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Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
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