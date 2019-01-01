Шевченко: У сборной Нидерландов нет слабых сторон

Вашему вниманию пресс-конфенция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Сборная Украины прилетела в Бухарест и готовится к Евро-2020.

"Нас отлично приняли в Бухаресте, мы очень довольны. К нам в расположение сборной уже приезжал Мирча Луческу. На данном этапе все отлично. Мы счастливы быть здесь", — cказал Шевченко.

Андрей Шевченко сообщил, что сборной Украины в некоторых вопросах помогает бывший полузащитник Динамо — румын Флорин Чернат.

"Флорин Чернат? Мы находимся в контакте с ним, он нам очень помогает в организационных вопросах".

"Давление есть, оно приятное. Наступает один из самых ответственных момент, ребята должны справиться с этим приятным давлением. Ближайшие дни мы максимально проведем для подготовки к матчам".

"Проблемы Нидерландов? Думаю, что у этой команде нет слабых сторон. Индивидуально к лидерам cоперника мы готовить наших игроков не будем, у нас есть структура и мы будем ей придерживаться".

Матч против Нидерландов сборная Украины проведет 13 июня.