Турция — Италия: где смотреть матч-открытие Евро-2020
Командам выпала честь сыграть в первом поединке долгожданного турнира.
Игроки сборной Италии, getty images
Уже послезавтра, 11 июня, в Риме на Стадио Олимпико стартует Евро-2020. В первом поединке чемпионата Европы сойдутся сборные Турции и Италии.
В прямом эфире игру покажет телеканалы Украина, Футбол 1 и Футбол 2. Церемония открытия турнира начнется в 21:35 по киевскому времени. Сам же поединок стартует в 22:00.
Напомним, что сборная Украины начинает участие в турнире в воскресенье, 13 июня, в матче против национальной команды Нидерландов.
Также текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.
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