Сборную Испании пополнили 11 игроков из молодежки

Очередные новости из стана "фурии роха".

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6 июня стало известно, что капитан сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом. Само собой, игрок контактировал с партнерами по команде, из-за чего все футболисты тут же изолировались и продолжили подготовку к Евро в индивидуальном порядке.

Сегодня же заражение подтвердилось еще у одного футболиста — защитника Диего Льоренте.

В связи с такой сложной ситуацией тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрике принял решение подключить к команде 11 футболистов из молодежной сборной, которые накануне защищали честь страны вместо главной команды в товарищеской игре против Литвы.

Новоприбывшими футболистами стали голкипер Альваро Фернандес (Малага), защитники Оскар Мингеса (Барселона), Хуан Миранда (Бетис) и Марк Кукурелья (Хетафе), полузащитники Брайан Хиль (Севилья), Браим Диас (Милан), Ереми Пина (Вильярреал), Гонсало Вильяр (Рома) и Мартин Субименди (Сосьедад), а также нападающие Посо (Райо Вальекано) и Хави Пуадо (Эспаньол).

Ранее сборную Испании из-за этой ситуации пополнили еще шесть игроков - Родриго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер, Браис Мендес, Рауль Альбиоль и Кепа Аррисабалага.

Таким образом, за два дня до старта Евро сборную Испании пополнили 17 новых футболистов.