Де Лигт может пропустить матч против сборной Украины

Лидер обороны нидерландцев не может до конца залечить повреждение.

Маттейс Де Лигт, getty images

Сборная Украины стартует на чемпионате Европы поединком против сборной Нидерландов.

Тренерский штаб "оранжевых" может не досчитаться Маттейса Де Лигта, который пока что не может окончательно восстановиться после повреждения.

Как сообщает издание Ad.nl, защитник провел лишь часть утренней тренировке, а затем отказался от двусторонки.

Ожидается, что медицинский штаб сборной Нидерландов попытается поставить футболиста на ноги к первому матчу, но уверенности в этом нет.

Отметим, что повреждение паха Маттейс де Лигт получил на тренировке, из-за чего уже пропустил один контрольный поединок.