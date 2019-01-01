Евро-2020 будет "самым бразильским" в истории
Сразу семь бразильцев примет участие в турнире.
Марлос, getty images
Грядущий чемпионат Европы станет самым бразильским за всю историю соревнования, сообщает издание UOL.
На турнир заявлено семь натурализованных футболистов, которые родились на территории Бразилии.
Речь идет о Марлосе (Украина), Тьяго (Испания), Пепе (Португалия), Эмерсон, Жоржиньо, Толои (все — Италия) и Марио Фернандесе (Россия).
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Примечательно, что побеждать в турнире удавалось лишь двум уроженцам Бразилии — Пепе (в 2016 году) и Маркосу Сенне (в 2008 году).
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