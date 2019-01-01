Макаренко: Посмотрели игры Нидерландов и разобрали их игру

Футболист рассказал о подготовке к предстоящему матчу.

Евгений Макаренко, УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился впечатлениями о первом тренировочном дне в Румынии.

"Самые позитивные эмоции. Нас очень тепло встретили, практически как дома. Поле прекрасное. Первый день — втягивающий. У всех отличное настроение.

Начали детально готовиться к следующему матчу. Чувствуется хорошая атмосфера. Была теория, посмотрели игры Нидерландов. Разобрали их игру в последних матчах", — рассказал Макаренко.

Напомним, матч между Нидерландами и Украиной состоится 13 июня. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

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