Кавараев: Есть небольшое легкое переживание, потому что уже скоро официальные игры

Украинец поделился мыслями в преддверии чемпионата Европы.

Александр Караваев, getty images

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев рассказал прибытии в Бухарест, в котором команда Андрея Шевченко будет располагаться во время Евро-2020.



"Газон в отличном состоянии. Довольно уютный, компактный стадион. Все что нужно для того, чтобы хорошо и качественно подготовиться к матчам. Условия отличные.



После приезда почти сразу отправились в гостиницу. Там нам дали время восстановиться после переезда. В среду была небольшая теория, понемногу разбираем соперника и готовимся к ближайшему матчу. Набираем полный ход перед Евро. Все мысли уже о предстоящей игре, мы готовимся.

Есть ли у игр на Евро-2020 какой-то особенный статус? Есть небольшое легкое переживание, потому что уже скоро официальные игры. Чувствуется ответственность, хочется, чтобы вся команда себя проявила и показала максимум своих возможностей. Нужно разобрать предыдущие игры и не допускать ошибок, которые у нас были. Нужно добиваться результата, из-за этого в подсознании где-то и переживаем. Думаю, за 1-2 дня втянемся и будем полностью сконцентрированы на игре", – сказал украинец.

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