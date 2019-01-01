Сегодня стартует Евро-2020

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В пятницу, 11 июня, матчем Турция – Италия возьмет старт Евро-2020, которое было отложено на один год из-за вспышки коронавируса.

Сборная Украины в третий раз подряд примет участие в финальном розыгрыше чемпионата Европы. В 2012 и 2016 наша национальная команда не смогла выйти из группы, но в этому году мы имеем прекрасные шансы на выход из группы, в которой помимо нашей сборной присутствуют команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Всего же на групповой стадии Евро-2020 сыграют 24 сборные.

Впервые, чемпионат Европы пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 11 стадионах 11 городов 10 государств.

В первоначальном списке значилось на один стадион больше, однако власти Ирландии отказались от идеи проводить свою часть турнира в столице страны Дублине, вследствие чего ирландская часть турнира будет перенесена в Санкт-Петербург. Кроме того, испанские матчи Евро-2020 пройдут не в Бильбао, как планировалось изначально, а в Севилье.