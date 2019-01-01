Дания — Финляндия: где смотреть матч Евро-2020
Вашему вниманию телеканалы, которые покажут поединок 1 тура чемпионата Европы.
Игроки сборной Дании, getty images
В субботу, 12 июня, в Копенгагене на Паркен Стэдиум пройдет поединок 1 тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.
В прямом эфире игру покажут телеканалы Футбол 1 и Футбол 2. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.
Сборные Дании и Финляндии находятся группе В. Во втором поединке квартета сойдутся национальные команды Бельгии и России.
Также текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.
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