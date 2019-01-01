Диего Льоренте сдал отрицательный тест на коронавирус
Испанский защитник уже завтра может вернуться к тренировкам с национальной командой.
Защитник Лидса и сборной Испании Диего Льоренте сдал два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Об этом сообщает Marca.
Напомним, пару дней назад выяснилось, что 27-летний испанец сдал положительный тест, из-за чего он был изолирован от национальной команды.
Сегодня и завтра утром Льоренте сдаст еще два теста на коронавирус и если они также будут отрицательными, но начиная с пятницы он сможет тренироваться вместе с партнерами по команде.
Отметим, что ранее положительный тест на коронавирус сдал Серхио Бускетс. .
Свой первый матч на предстоящем Евро-2020 сборная Испании проведет против Швеции в Севилье. Игра состоится 14 июня.
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