Диего Льоренте сдал отрицательный тест на коронавирус

Испанский защитник уже завтра может вернуться к тренировкам с национальной командой.

Диего Льоренте, RFEF

Защитник Лидса и сборной Испании Диего Льоренте сдал два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Об этом сообщает Marca.

Напомним, пару дней назад выяснилось, что 27-летний испанец сдал положительный тест, из-за чего он был изолирован от национальной команды.

Сегодня и завтра утром Льоренте сдаст еще два теста на коронавирус и если они также будут отрицательными, но начиная с пятницы он сможет тренироваться вместе с партнерами по команде.

Отметим, что ранее положительный тест на коронавирус сдал Серхио Бускетс. .

Свой первый матч на предстоящем Евро-2020 сборная Испании проведет против Швеции в Севилье. Игра состоится 14 июня.

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