Нидерланды — Украина: где смотреть матч Евро-2020

Вашему вниманию телеканалы, которые покажут поединок национальной команды.

Игроки сборной Украины, фото УАФ

Сборная Украины сыграет третий раз подряд в финальной стадии чемпионатов Европы. Свой путь на Евро-2020 наша сборная начнет 13 июня в Амстердаме игрой против фаворита группы С — команды Нидерландов.

Где смотреть Нидерланды — Украина?

В прямом эфире матч покажут телеканалы Футбол 1, Футбол 2 и ТРК Украина. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

По результатам опроса, который мы провели накануне старта Евро-2020, большинство украинских болельщиков хочет смотреть матчи в фан-зонах, а не дома перед телевизором. После длительного карантина все мы хотим окунуться в настоящую футбольную атмосферу и получить яркие эмоции от просмотра матчей чемпионата Европы.

Титульный партнер сборной Украины по футболу компания Эпицентр обустроила инновационно-интерактивную фан-зону на столичной Оболони, возле ТЦ Эпицентр на Полярной, 20Д.

Прямая трансляция поединков европейского первенства по футболу будет проходить в фан-зоне на большом экране размером 13х6 м. Здесь также будут работать фуд-корта с разливным пивом, хот-догами и другой едой и напитками.

Кроме того, в фан-зоне можно будет приобрести новую футбольную форму сборной и атрибутику: флаги, шарфы, бокалы, рюкзаки, ароматизаторы, разработанные специально к Евро 2020.

Отметим, что уже сейчас сделать предварительный заказ формы украинской сборной можно по ссылке: https://bit.ly/3cz2CkE

Талисманом фанатской территории станет мопс — агент супервозможностей программы лояльности «Выгода», которого одели в футбольную форму. Именно он гарантирует посетителям яркие впечатления и положительные эмоции.

Фан-зона на Оболони будет работать до завершения Евро-2020. На удобных пуфиках сможет разместиться до 200 болельщиков одновременно.

Что говорили тренеры перед матчем?

Франк Де Бур, тренер сборной Нидерландов:

"Думаю, мы обыграем Украину 3:1 и Австрию 2:1, и таким образом, выйдем из группы уже после первых двух матчей. Потом мы выиграем со счетом 3:0 Северную Македонию.

Но, может быть, нам стоит проиграть эту игру, потому что если займем первое место в группе, то встретимся с группой Португалии, Франции и Германии".

Андрей Шевченко, тренер сборной Украины:

"Австрия — хорошая команда, но Северная Македония тоже неплохая. Нидерланды — фавориты, но нет сборных, с которыми было бы легко играть.

Мы всегда будем играть вдали от дома, в то время как Нидерланды сыграют перед своими фанатами. У них не будет ван Дейка, но они очень сильны".

Напомним, матч между Нидерландами и Украиной состоится 13 июня. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.