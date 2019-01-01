Цыганков тренировался индивидуально перед Евро-2020
Первый матч сборной Украины на чемпионате Европы против Нидерландов состоится 13 июня.
Виктор Цыганков, УАФ
Крайний полузащитник Виктор Цыганков вернулся к тренировкам сборной Украины, которые проходят в рамках подготовки к Евро-2020.
Правда, как сообщает Футбол NEWS, 23-летний украинец работал по индивидуальной программе из-за недавнего повреждения икроножной мышцы.
Отмечается, что Цыганков по большей части выполнял беговые упражнения.
Напомним, первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов. Игра состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии
Загрузка...
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021