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Манчини: Я абсолютно уверен, что Италия дойдет до полуфинала

Итальянский тренер дал комментарий накануне матча против Турции.

Роберто Манчини, getty images
Роберто Манчини, getty images

Сборная Италии сыграет против национальной команды Турции в рамках первого поединка чемпионата Европы-2020.

Роберто Манчини уверен, что его команда сможет добраться до стадии полуфинала, матчи которой состоятся в Лондоне.

"После всего, что мы прошли, настало время снова улыбнуться. Мы хотим, чтобы игроки радовались происходящему. Матч открытие — это всегда сложнейший из поединков. Но мы должны сосредоточиться на поставленной задаче. И радоваться моменту. Мы безгранично уважаем сборную Турции. Это классная команда с сильными игроками. Но мы должны думать, прежде всего, о себе. В наших рядах тоже имеются блестящие исполнители, у нас есть дух. Я абсолютно уверен, что мы дойдем до Лондона [где пройдут полуфиналы и финал].

Жаль, что стадион не будет полон, но 16 тысяч болельщиков все-таки смогут присутствовать на матче. Пусть даже часть из них, вероятно, будет болеть за Турцию. Безусловно, это шаг в правильном направлении. Я был настроен оптимистично, когда три года назад возглавил сборную. Сейчас оптимизма во мне еще больше, поскольку мы уже показали немало хороших результатов. Мы хотим и дальше радоваться сообща. Настрой — самый ударный. 

Пришло время вернуться к тому, чтобы своей игрой приносить радость болельщикам. Это станет одной из наших целей — радовать людей. Будем стараться изо всех сил. Первая игра — всегда самая трудная, но мы должны избавить себя от подобных мыслей. Необходимо работать и получать от этого удовольствие.

Мы обязаны со всем уважением отнестись к сборной Турции. Это — команда, в которой полно талантов. Матчи открытия всегда сложны: эмоций будет много, но чересчур увлекаться ими нельзя. Не думаю, что нам грозит избыток энтузиазма: у болельщиков он может проявляться, но мы-то знаем, кто нам противостоит. Желание стать главными героями этого ЕВРО огромно, однако этот матч можно провести беззаботно, с легким сердцем. И мы можем это сделать!

Пока еще ничего не решено со стартовым составом. Есть множество моментов, которые необходимо учесть, но все игроки предельно сосредоточены. Они знают, что, даже если не выйдут с первой минуты, все равно могут быть востребованы по ходу встречи", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступен прогноз на матч чемпионата Европы между сборными Италии и Турции.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0