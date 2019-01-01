11 Июн
22:00
Турция
ТУР
Италия
ИТА
12 Июн
16:00
Уэльс
УЭЛ
Швейцария
ШВЦ
12 Июн
19:00
Дания
ДАН
Финляндия
ФИН
12 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Россия
РОС
13 Июн
16:00
Англия
АНГ
Хорватия
ХОР
13 Июн
19:00
Австрия
АВС
Северная Македония
МАК
13 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Украина
УКР
14 Июн
16:00
Шотландия
ШОТ
Чехия
ЧЕХ
14 Июн
19:00
Польша
ПОЛ
Словакия
СВК
14 Июн
22:00
Испания
ИСП
Швеция
ШВЕ
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Турция — Италия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча-открытия чемпионата Европы.

Лоренцо Инсинье, getty images
Лоренцо Инсинье, getty images

Розыгрыш грядущего чемпионата Европы стартует противостоянием сборных Турции и Италии на стадионе Олимпико в Риме.

Турция — Италия 
Пятница, 11 июня, 22:00. Стадион Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Данни Маккели (Нидерланды).

Турция, хоть и будет номинальным хозяином поединка, будет играть против сборной Италии на их родной земле, что уже дополнительно усложняет задачу успешного выступления. Подопечные Шенола Гюнеша очень здорово показывали себя в последнее время в квалификации к чемпионату мира, что намекает на очень непростой матч для итальянцев.

Так, сборная Турции обыграла Нидерланды со счетом 4:2 и разгромила Норвегию — 3:0. К тому же, у турков довольно крепкий и сбалансированный состав. Тут и Сеюнджю, за которым гоняется половина Европы, и Чалханоглу, который провел отличный сезон, "помолодевший" чемпион Франции Йилмаз и множество других сильных футболистов.

Что касается сборной Италии, то Роберто Манчини завел машину и пока что ее никто не может остановить. Отбор на чемпионат Европы итальянцы прошли с легкостью, выиграв все десять матчей. Сам тренер же заявил об уверенности в том, что его команда доберется до Лондона, где состоятся полуфинальные матчи и финал.

При выборе состава по некоторым позициям Роберто Манчини, конечно, немного удивил, но это теряется на фоне проблемы в центре поля. Марко Верратти не набрал кондиции, а Лоренцо Пеллегрини получил травму, которая поставила крест на его участии в европейском форуме. Вероятно, тренеру придется рассчитывать на Локателли, который не впечатлил в товарищеских поединках.

 

Ориентировочные составы:

Турция: Чакыр — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мерас — Язычи, Туфан, Йокушлу, Чалханоглу, Караман — Йилмаз

Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Локателли, Жоржиньо, Барелла — Берарди, Иммобиле, Инсинье

Не сыграет: Пеллегрини

Под вопросом: Верратти

Тренеры говорят:

Шенол Гюнеш, сборная Турции:

"Для нас огромная честь играть в матче-открытии такого турнира. Италия — классная команда, которую я очень уважаю. Наша сборная впервые играет в матче-открытии, а для всех, кроме трех моих футболистов, это первый Евро в карьере. Манчини хорошо знает турецкий футбол, поскольку работал в Галатасарае.  Он собрал под итальянскими знаменами отличную команду, но мы приехали сюда за победой". 

Роберто Манчини, сборная Италии:

"После всего, что мы прошли, настало время снова улыбнуться. Мы хотим, чтобы игроки радовались происходящему. Матч открытие — это всегда сложнейший из поединков. Но мы должны сосредоточиться на поставленной задаче. И радоваться моменту. Мы безгранично уважаем сборную Турции. Это классная команда с сильными игроками. Но мы должны думать, прежде всего, о себе. В наших рядах тоже имеются блестящие исполнители, у нас есть дух. Я абсолютно уверен, что мы дойдем до Лондона [где пройдут полуфиналы и финал]".

Интересные факты:

Италия забила не менее двух голов в каждом из последних десяти матчей чемпионата Европы.

Турция не пропускала в пяти из шести последних матчей чемпионата Европы.

Турция не проигрывала в последних шести матчах чемпионата Европы.

footballпрогноз 1:2

 

 

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 0 0 0 0 0 0 0
Турция ТУР 0 0 0 0 0 0 0
Уэльс УЭЛ 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0