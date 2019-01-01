Турция — Италия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча-открытия чемпионата Европы.

Лоренцо Инсинье, getty images

Розыгрыш грядущего чемпионата Европы стартует противостоянием сборных Турции и Италии на стадионе Олимпико в Риме.

Турция — Италия

Пятница, 11 июня, 22:00. Стадион Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Данни Маккели (Нидерланды).

Турция, хоть и будет номинальным хозяином поединка, будет играть против сборной Италии на их родной земле, что уже дополнительно усложняет задачу успешного выступления. Подопечные Шенола Гюнеша очень здорово показывали себя в последнее время в квалификации к чемпионату мира, что намекает на очень непростой матч для итальянцев.

Так, сборная Турции обыграла Нидерланды со счетом 4:2 и разгромила Норвегию — 3:0. К тому же, у турков довольно крепкий и сбалансированный состав. Тут и Сеюнджю, за которым гоняется половина Европы, и Чалханоглу, который провел отличный сезон, "помолодевший" чемпион Франции Йилмаз и множество других сильных футболистов.

Что касается сборной Италии, то Роберто Манчини завел машину и пока что ее никто не может остановить. Отбор на чемпионат Европы итальянцы прошли с легкостью, выиграв все десять матчей. Сам тренер же заявил об уверенности в том, что его команда доберется до Лондона, где состоятся полуфинальные матчи и финал.

При выборе состава по некоторым позициям Роберто Манчини, конечно, немного удивил, но это теряется на фоне проблемы в центре поля. Марко Верратти не набрал кондиции, а Лоренцо Пеллегрини получил травму, которая поставила крест на его участии в европейском форуме. Вероятно, тренеру придется рассчитывать на Локателли, который не впечатлил в товарищеских поединках.

Ориентировочные составы:

Турция: Чакыр — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мерас — Язычи, Туфан, Йокушлу, Чалханоглу, Караман — Йилмаз

Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Локателли, Жоржиньо, Барелла — Берарди, Иммобиле, Инсинье

Не сыграет: Пеллегрини

Под вопросом: Верратти

Тренеры говорят:

Шенол Гюнеш, сборная Турции:

"Для нас огромная честь играть в матче-открытии такого турнира. Италия — классная команда, которую я очень уважаю. Наша сборная впервые играет в матче-открытии, а для всех, кроме трех моих футболистов, это первый Евро в карьере. Манчини хорошо знает турецкий футбол, поскольку работал в Галатасарае. Он собрал под итальянскими знаменами отличную команду, но мы приехали сюда за победой".

Роберто Манчини, сборная Италии:

"После всего, что мы прошли, настало время снова улыбнуться. Мы хотим, чтобы игроки радовались происходящему. Матч открытие — это всегда сложнейший из поединков. Но мы должны сосредоточиться на поставленной задаче. И радоваться моменту. Мы безгранично уважаем сборную Турции. Это классная команда с сильными игроками. Но мы должны думать, прежде всего, о себе. В наших рядах тоже имеются блестящие исполнители, у нас есть дух. Я абсолютно уверен, что мы дойдем до Лондона [где пройдут полуфиналы и финал]".

Интересные факты:

Италия забила не менее двух голов в каждом из последних десяти матчей чемпионата Европы.

Турция не пропускала в пяти из шести последних матчей чемпионата Европы.

Турция не проигрывала в последних шести матчах чемпионата Европы.