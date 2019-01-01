Евро-2020: онлайн-трансляция
Football.ua в прямом эфире рассказывает о всем, что происходит на Евро-2020 и вокруг него.
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В пятницу, 11 июня, матчем Турция — Италия стартует Евро-2020. Это первый чемпионат Европы по футболу, который был перенесен в связи с чрезвычайными обстоятельствами - пандемии коронавируса COVID-19.
23 апреля УЕФА приняла решение о том, что зрители будут допущены на матчи турнира, однако на большинстве матчей, включая полуфиналы и финал, заполняемость трибун составит не более 50%.
Football.ua в онлайн режиме расскажет все самое интересное, что происходит на Евро-2020 и вокруг него.
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