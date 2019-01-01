Роналду: Нет смысла обещать титулы или делать прогнозы на Евро-2020
Звездный португалец высказался о предстоящем старте чемпионата Европы.
На Евро-2020 сборная Португалия в рамках группового этапа встретится с национальными командами Венгрии, Германии и Франции.
Португальский нападающий Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего международного форума, однако не стал давать никаких прогнозов.
"Мы уважаем все команды, с которыми нам предстоит сыграть на Евро-2020. Легких матчей не будет".
"Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, я даже более мотивирован сейчас".
"Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Нет смысла обещать титулы или делать прогнозы. Могу пообещать, что в каждом матче мы будем стремиться к победе", — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на журнал 360.
Напомним, что первым матчем на Евро-2020 для сборной Португалии станет встреча с Венгрией, которая состоится во вторник, 15 июня, в 19:00 по киевскому времени.
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