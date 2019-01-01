Два лидера сборной Бельгии пропустят стартовый поединок на Евро-2020
Игроки не успевают восстановиться после травм.
Как сообщает испанский телеканал Gol, сборная Бельгии в своем первом поединке на чемпионате Европы-2020 может недосчитаться сразу двух ключевых футболистов.
Речь идет о нападающем Эдене Азаре, который продолжает период восстановления от череды травм по ходу минувшего клубного сезона, в результате чего наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес вынужден дозировано привлекать его к участию в работе с национальной командой.
Кроме того, полузащитник Кевин де Брюйне, который получил травму лица во время финального поединка Лиги чемпионов УЕФА против лондонского Челси (0:1), после чего был вынужден перенести оперативное вмешательство, сам подтвердил факт своего отсутствия в предстоящем первом матче на Евро-2020.
"Я надеюсь сыграть во втором матче. Я все еще испытываю небольшую боль, но мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки, но это не всегда возможно", — сказал футболист в интервью бельгийскому изданию Nieuwsblad.
Напомним, что первая игра на чемпионате Европы для Бельгии пройдет против представителей России уже 12-го июня, после чего команда Мартинеса сыграет против Дании (17 июня) и Финляндии (21 июня).
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