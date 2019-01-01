Пресс-конференция Безуса и Беседина: онлайн
Вашему вниманию видео-конференция, на которой два игрока сборной Украины ответят на вопросы перед Евро-2020.
Роман Безус, фото Павел Кубанов / УАФ
Сегодня, 11 июня, в Бухаресте состоится пресс-конференция с участием футболистов сборной Украины перед предстоящим Евро-2020.
На вопросы журналистов перед грядущим турниром будут отвечать полузащитник Гента Роман Безус и нападающий киевского Динамо Артем Беседин.
Следить за пресс-конференцией вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 11 июня, в 12:20 по киевскому времени:
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