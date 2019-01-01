Украина собирается сыграть на Евро-2020 в форме с фразой "Героям слава!"

Пресс-атташе национальной команды подтвердил намерения нашей команды.

фото Joma

Во время очередной пресс-конференции футболистов сборной Украины перед стартом чемпионата Европ-2020, в которой на этот раз принимали участие полузащитник Роман Безус и нападающий Артем Беседин, был поднят вопрос о продолжающемся конфликте вокруг нового комплекта формы "сине-желтых", в котором наша команда будет выступать на международном форуме.

И если представитель бельгийского Гента решительно отвел все рассуждения, не входящие в зону его непосредственной ответственности, в сторону футбольных чиновников, отметив при этом, что он бы хотел, "чтобы все осталось так, как и было изначально задумано дизайнерами", то модерировавший мероприятие пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский предоставил следующую информацию:

"У нас есть наш новый комплект формы, он полностью подтвержден УЕФА. Все элементы футболки подтверждены УЕФА — все до последнего предложения. Президент УАФ сейчас находится на переговорах с представителями УЕФА, и пытается уладить последние детали".

При этом, представитель медиа-сферы от лица сборной Украины настоятельно попросил присутствующих больше не поднимать данный вопрос в дальнейшем по ходу пресс-конференции.

Напомним, что свой путь на Евро-2020 команда Андрея Шевченко начнет с поединка против Нидерландов, который состоится 13 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.