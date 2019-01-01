Матч Нидерланды — Украина рассудит немец Феликс Брых
На поединок назначен опытный арбитр.
На матче Евро-2020 группы С Нидерланды — Украина, который состоится 13 июня в Амстердаме на стадионе Йохан Кройфф Арена, будет работать интернациональная бригада арбитров.
Главным рефери назначен 45-летний немец Феликс Брых.
Ассистентами арбитра будут его соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери исполнит поляк Бартош Франковский.
Арбитр системы VAR — Марко Фритс (Германия). Первые ассистенты арбитра VAR — Кристиан Дингерт (Германия) и Ли Беттс (Англия). Третий ассистент арбитра VAR — Стюарт Аттуелл (Англия).
Напомним, что матч между сборными Нидерландов и Украины начнется в воскресенье в 22:00 по киевскому времени.
Ранее Football.ua рассказывал о первом сопернике национальной сборной Украины на Евро-2020.
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