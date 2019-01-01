Когда дизайнеры не были скучными — лучшие формы в истории Чемпионата Европы

Football.ua совместно с Jägermeister вспоминает наиболее оригинальные дизайны футбольных комплектов, в которых сборные со всех уголков Европы старались завоевать престижный трофей.

фото УАФ

Этим летом легендарный бренд немецкого ликера Jägermeister представил лимитированный дизайн этикетки в поддержку украинских болельщиков. На нем — форма нашей сборной с отметкой «-18» — идеальной температурой для ледяных шотов за голы Украины.

Редакция Football.ua пошла дальше и публикует наиболее оригинальные дизайны футбольных комплектов среди всех чемпионатов Европы.

Новую форму перед континентальным первенством представила сборная Украины. Главным ее атрибутом стало очертание страны. Само собой, с Крымом, Донецком и Луганском. Эта форма была очень тепло воспринята болельщиками.

Вот с такими словами президента УАФ Андрея Павелко сопровождалось представление формы: "Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают хорошо выступить на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная – объединяют Украину".

Теперь дело за малым — осталось заявить о себе на Евро и показать себя на весь мир!

Среди комплектов грядущего Чемпионата можно выделить лишь несколько действительно свежих решений, в то время как большая часть дизайнов несет в себе недостаточно очевидные посылы. К примеру, англичанам понравился принт и вставки на их гостевой форме, но come on!

Но всегда ли был такой дефицит в креативности? Ответ на этот вопрос будет напрямую зависеть от того, что именно мы считаем высокой культурой дизайнерского искусства. К примеру, вот такой резервный вратарский комплект сборной Франции образца Евро-1992 мог бы спокойно заставить форвардов соперников "Les Bleus" потерять ворота из виду.

Неудивительно, что французов тогда выбили еще на групповом этапе — лишь бы не видеть Бруно Мартини в этом. К слову, голкипер отыграл весь турнир в более "спокойных" красно-белых тонах.

Подобное буйство красок было сложно представить себе турниром ранее, когда все та же ФРГ представила культовый зеленый гостевой комплект, а Бельгия порадовала домашнюю публику традиционным орнаментом на груди.

Франция с феноменальным Мишелем Платини в составе заставила влюбиться родных фанатов в "золотого петушка" на сердце. "Les Bleus" в том году спокойно победили в домашнем для них форуме. Возможно, именно тот самый “петушок” позволил французам обыграть всех своих соперников, а Платини установить рекорд и забить девять мячей на одном турнире!

До 1984-го формы для национальных команд старались делать максимально простыми, что точно нельзя было сказать про удачный в этом плане Евро-1996, где швейные фабрики выпускали по-настоящему эффектные комплекты.

Английская публика увидела полноценную фотопечать на футболках сборной Нидерландов, которая сражалась с их национальной командой на групповом этапе. На традиционную форму оранжевого цвета было нанесено теневое изображение — фото футболистов сборной, который празднуют забитый гол в одном из матчей чемпионата мира 1994 года.

Кстати, именно с Нидерландами сборная Украины сыграет свой первый матч на Евро-2020. Болей за команду Андрея Шевченко вместе с Jägermeister!

К сожалению, креативность предшественников в XXI веке мало кто смог перебить. На чемпионатах Европы команды представляют достаточно простые комплекты, поэтому такого варианта обмундирования для голкипера, как от неудачливой Дании на Евро-2000, мы практически не встречаем.

Петер Шмайхель тогда пропустил восемь безответных мячей на групповом этапе. Его сын, Каспер, на предстоящем турнире будет облачен в куда менее вызывающий комплект.

До начала Евро-2020 фанаты уже буквально считают часы, ведь они порядком соскучились по большому футболу и настоящему празднику, который приносит игра номер один. А мы же ждём начала первенства ещё и с той точки зрения, что будет невероятно интересно посмотреть, форма какой сборной будет смотреться эстетичнее и современнее остальных. Предвкушаем!

Купить лимитированный Jägermeister можно по всей территории Украины только этим летом. Также бутылки из лимитированной коллекции представлены онлайн на Rozetka. Где бы вы не были — дома или в баре — настало время поднять шот за гол нашей сборной.