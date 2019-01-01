Беседин — о дисквалификации: Все, что ни делается — все не проходит зря

Нападающий сборной Украины прокомментировал период годовалой продолжительности без футбола.

Артем Беседин, фото УАФ

В рамках пресс-конференции в Украинском медиа-центре, расположенном в Бухаресте, где сборная Украины проводит заключительный период подготовки ко старту чемпионата Европы-2020, журналисты имели возможность задать вопрос к нападающему Артему Беседину.

Помимо прочего, отдельным пунктом был затронут момент с годовалой дисквалификацией украинского футболиста, из-за которого он пропустил длительный период работы с клубом и национальной командой, после чего Беседин рассказал о том, как наложенные на него санкции повлияли на его карьеру.

"Все прекрасно знают о том, как это случилось, поэтому нет смысла об этом говорить снова. В период дисквалификации я тренировался и готовился к возвращению на поле. Все, что ни делается — все не проходит зря.

С этого урока надо сделать правильные выводы. Сейчас мы здесь, мы на Евро. Нужно сконцентрироваться на ближайших играх и показать все, на что способен лично я и мы, как команда", — подытожил игрок сборной Украины.

Напомним, что свой путь на Евро-2020 команда Андрея Шевченко начнет с поединка против Нидерландов, который состоится 13 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.