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Безус — о матче против Нидерландов: Это топ-соперник не только для нас, но и для всего футбольного мира

Полузащитник сборной Украины прокомментировал процесс подготовки ко стартовому матчу Евро-2020.

Роман Безус, Getty Images
Роман Безус, Getty Images

Представители сборной Украины провели очередную пресс-конференцию в канун старта чемпионата Европы-2020, одним из участников которой на сей раз стал полузащитник команды Андрея Шевченко.

Ключевым вопросом к игроку "сине-желтых" стала оценка уровня соперника по предстоящему стартовому поединку на международном форуме — Нидерландов:

"Я считаю, что это — топ-соперник не только для сборной Украины, но и для всех мировых сборных. Это очень хорошая команда, но мы провели анализ ее игры, подготовились. Надеюсь, что сможем ее обыграть.

Что соперникам ожидать от Украины? Мы будем играть в свой футбол, как попросит наш главный тренер, вне зависимости от того, что будет предлагать нам соперники".

Также, журналисты попросили Романа Безуса поделиться своими эмоции от позднего вызова в стан национальной команды: "В этом сезоне было много разных моментов, через которые мне пришлось пройти. Мотивации работать всегда хватает. В январе я мог поменять команду, но принял решение остаться.

Мне говорили, что у меня не будет шансов попасть в стартовый состав Гента, но постепенно тренеры начали вновь мне доверять. Я играл и продолжал выполнять свою работу. Получалось достаточно неплохо, поэтому я тут.

Я рад быть вместе с командой, с чувством гордости и надеждой, что чем-то смогу помочь. Последние месяцы были ключевыми для моего попадания в заявку".

Напоследок, полузащитника сборной Украины спросили об украинцах, выступающих в Бельгии и его личных отношениях с ними: "Роман Яремчук имели небольшие проблемы во внутренних украинских соревнованиях, поэтому мы начали подбирать новые варианты.

Моя история даже в чем-то более сложная, потому что Днепр, где я выступал, прекратил свое существование. Президент клуба не хотел выплачивать деньги, поэтому клуб стал банкротом. Я год не получал зарплату, после чего мой агент предложил мне переехать в Бельгию.

Я считаю, что это хороший чемпионат для того, чтобы сделать свои первые международные шаги. Конечно, поначалу, у меня получалось не все так хорошо, как хотелось бы, но сейчас все наладилось.

История Яремчука в чем-то похожа. Он был в Динамо, но не играл регулярно, отправился в Александрию, где Генту удалось его присмотреть.

Также, в нашем клубе выступает Игорь Пластун, а Евгений Макаренко играет в Кортрейке. Всего нас семь-восемь игроков из Украины в Бельгии", — подытожил украинец.

Напомним, что свой путь на Евро-2020 команда Андрея Шевченко начнет с поединка против Нидерландов, который состоится 13 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.

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