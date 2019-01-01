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Беседин — о работе с Шевченко: Комфортно, когда твой тренер играл на схожей позиции, да еще так неплохо

Нападающий сборной Украины прокомментировал атмосферу в коллективе накануне старта чемпионата Европы-2020.

Артем Беседин, фото УАФ
Артем Беседин, фото УАФ

Сборная Украины уже в скором времени стартует на чемпионате Европы-2020, поэтому последние приготовления футболистов перед вылетом в Амстердам на поединок против Нидерландов ознаменовались пресс-конференцией, на которую в этот раз был приглашен, в том числе, нападающий Артем Беседин.

Представителя киевского Динамо спросили об опыте работы под руководством Андрея Шевченко, который во время своей карьеры профессиональной карьеры выступал на схожей с ним позиции на футбольном поле: "Безусловно, комфортно, когда главный тренер играл раньше на твой позиции и играл довольно-таки неплохо. Это всегда очень хорошо, мы слушаем его советы. Нападающие — в особенности.

Шевченко подсказывает то, что пригождается в игре. Это очень хороший опыт для всех, кто работает под его руководством".

Также, Беседина спросили о том, устроила ли бы его ничья в предстоящей игре: "Вся команда проделала очень много работы на тренировках, все вовлечены в процесс, поэтому выходить и играть на ничью в таких условиях — неправильно.

У нас очень высокие амбиции перед стартом Евро-2020, поэтому сборная Украины будет выходить на поле и играть исключительно на победу".

Финальным вопросом к нападающему было его взаимодействие с Мирчей Луческу перед отъездом в штаб национальной команды: "Вне зависимости от того, приезжаем ли мы или, наоборот, уезжаем в сборную, Мистер всегда делает акцент на том, что нам надо играть на наших сильных качествах и выкладываться на 100%. В этот раз он сказа мне тоже самое", — подытожил украинец.

Советуем ознакомиться с тем, насколько оценивает грядущего соперника полузащитник "сине-желтых" Роман Безус.

Напомним, что свой путь на Евро-2020 команда Андрея Шевченко начнет с поединка против Нидерландов, который состоится 13 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.

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