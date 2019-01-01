Погба: Я всегда говорю Мбаппе, чтобы он больше отрабатывал в обороне

Хавбек манкунианского клуба поделился мыслями о игре форварда ПСЖ.

Килиан Мбаппе (слева) и Поль Погба, getty images

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба прокомментировал конфликт между соотечественниками Килианом Мбаппе и Оливье Жиру.

После товарищеского матча с Болгарией Жиру остался недоволен количеством получаемых передач и заявил, что будь их больше, команда играла бы эффективнее. Мбаппе же принял претензию партнера на свой счет.

"Напряженных отношений в команде нет. Напряжение только в спинах и ногах! У нас в команде всегда прекрасная атмосфера. Между Оливье и Мбаппе конфликта нет. По крайней мере я ничего не видел.

Может быть, слова неправильно поняли. Вы знаете Килиана и его качества. Он может забивать и делать великолепные передачи. Для своего возраста он демонстрирует потрясающие вещи. Он альтруист на футбольном поле. Но я всегда ему говорю, что было бы лучше, если бы он больше отрабатывал в обороне и помогал полузащитникам.

В любом случае, я ничего не видел и никакого напряжения не ощущаю", — сказал хавбек "красных дьяволов".

Ранее Поль Погба высказывался о своем будущем.