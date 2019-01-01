Уэльс — Швейцария. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча первого тура группы А чемпионата Европы.

Джердан Шакири, Getty Images

Второй игровой день чемпионата Европы-2020 начнется с противостояния между сборными Уэльса и Швейцарии, которые первыми опробуют газон в наиболее восточной точке международного форума.

Уэльс — Швейцария

Суббота, 12 июня, 16:00. Олимпийский стадион, Баку. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Франция), Телетрансляция — Футбол 1/2.

Пока Швейцария доходила до стадии 1/8 финала предыдущего крупного международного состязания — чемпионата мира-2018, Уэльс был вынужден лишь смотреть по телевидению за противостояниями на этом турнире. Однако теперь, подопечные Роберта Пейджа намерены восполнить утрату минувших дней качественным выступлением на Евро-2020. При этом, "драконы" прекрасно помнят, что у них есть должок перед Райаном Гиггзом, которого из-за бытового скандала и был вынужден заместить на посту главного тренера национальной команды ее нынешний наставник.

В то же самое время, у украинского болельщика в последнее время совершенно нет хороших воспоминаний, связанных с "Нати" — все перекрыл инцидент с главным врачом кантона Люцерн во время последнего розыгрыша Лиги наций УЕФА, что и спасло Швейцарцев от вылета из дивизиона А. Ценой нашего понижения в классе, к сожалению. Однако, на грядущий форум команда Петковича отобралась в рамках исключительно спортивного противостояния в группе с прямой конкуренцией против Дании и Ирландии. Уэльс, в свою очередь, выстоял в битве против Хорватии, Словакии и Венгрии.

Что же везут с собой на Евро эти сборные? Многие ожидают, что Швейцарцы попробуют сделать акцент на привычный для них атакующий футбол, в то время как Уэльс сыграет в достаточно закрытом стиле. Подборка кадров, исключительно с точки зрения фамилий, более представительно выглядит именно у Петковича, в то время как под руководством Пейджа собрано немало представителей английской Премьер-лиги.

Вопрос о том, какой подход будет более эффективным в условиях присутствия Турции и Италии в группе остается открытым. Магия квартета А состоит в том, что все три команды прекрасно умеют как "сушить", так и "выжигать" игру.

Ориентировочные составы:

Уэльс: Уорд — Мефам, Родон, Дэвис — Робертс, Аллен, Рэмси, Уильямс — Джеймс, Уилсон, Бэйл.

Швейцария: Зоммер — Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес — Шакири, Джака, Фройлер, Цубер — Сеферович, Эмболо.

Не сыграет: Локьер — …

Тренеры говорят:

Роберт Пейдж, сборная Уэльса:

"Это первый матч, и всегда хочется взять удачный старт. Конечно, если сделать этого не получится, это не будет концом света. Но мы группа единомышленников, мы хотим быть успешными, хотим проявить себя. Чтобы так и получилось, мы должны выиграть первый матч — это поможет нам выиграть свою группу".

Владимир Петкович, сборная Швейцарии:

"Уэльс заслуживает уважения — эта команда дошла до полуфинала на ЕВРО-2016. Нужно выложиться на 120%, чтобы не бояться соперника. Для нас каждый матч — как трамплин к следующей игре. Мы всегда хотим становиться сильнее".

Интересные факты:

В последних пяти матчах Уэльс не забивал больше одного мяча в отдельно взятом матче.

Швейцария победила к трех контрольных поединках перед Евро-2020 (Лихтенштейн, США, Финляндия) с общим счетом 12:3.

Уэльс лишь однажды в своей истории обыгрывал Швейцарию — в квалификации к Евро-2012 (2:0).