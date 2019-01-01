Нидерланды — Украина. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч первого тура Евро-2020 между сборными Нидерландов и Украины.

Нидерланды - Украина

Первая мысль о сегодняшнем дне и сегодняшнем матче, которая сразу приходит в голову: "Дождались"! Украинская сборная заслужила свое право выступить на чемпионате Европы, обойдя национальную команду Португалии. Правда, было это уже достаточно давно, что даже те эмоции успели припасть пылью.

Нидерланды – Украина

Воскресенье, 13 июня, 22:00. Йохан Кройф Арена, Амстердам. Феликс Брых (Германия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах: Футбол 1 и Украина.

Евро-2020, которое с огромным нетерпением ждала вся Европа, и мы в том числе, сегодня стартует и для нас. В первом же матче Украине предстоит сыграть против фаворита группы С сборной Нидерландов. Недавно мы уже рассказывали, почему сборная Нидерландов стала слабее в сравнении с летом прошлого года. Тем не менее, слишком радоваться этому не стоит. Ведь даже при всех проблемах и потерях нидерландской сборной, она по-прежнему фаворит предстоящей встречи, а Украина – аутсайдер.

Система игры сборной Нидерландов:

асимметрия, перегрузы зон и ложный билд-ап

Скорее всего тренерский штаб сборной Украины в данном противостоянии может пожертвовать зрелищной игрой и сделать ставку на оборону с контратакующей игрой. Во главе угла в предстоящем поединке, конечно же, будет стоять результат. А потому не стоит ожидать, что наша команда сломя голову будет держать в напряжении не самые надежные оборонительные порядки нидерландцев.

Вполне может быть, что тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко постарается повторить матч отборочного цикла на чемпионат мира против сборной Франции, где Украине удалось сыграть максимально дисциплинированно. В том матче французы не имели большого количества голевых моментов. Тогда Андрей Николаевич выбрал вариант игры с тремя центральными защитниками. Эта же схема уже не так успешно применялась в следующих официальных играх сборной. Вполне вероятно, что сборная Украины, неожиданно для многих, вновь выйдет играть в такой тактической формации. С одной стороны в последних матчах Украина так не действовала, с другой, возможно, мы не хотели показывать нидерландцам вариативность тактических схем, которыми владеем. Тем не менее, рискнем предположить, что все-таки мы увидим номинальную линию из 4 защитников, куда ситуативно будет опускаться Тарас Степаненко в фазе выхода из обороны в атаку.

Есть вопросы по тактической схеме и сборной Нидерландов. Франк де Бур упорно старается играть со своей командой в три центральных защитника и получает в свой адрес очень много критики из-за такого решения. Многие его соотечественники настаивают на том, что команда обязана играть 4-3-3. Во-первых, игроки сборной Нидерландов лучше знакомы с этой формацией, а во-вторых, исходя из тех футболистов, которыми владеет Де Бур, кадровый потенциал этой команды максимально можно раскрыть как раз таки при такой расстановке. Отсутствие Вирджила ван Дейка на Евро-2020 и Матейса Де Лигта в матче против Украины еще больше дают оснований для отказа от схемы 3-5-2. Накануне поединка над тренировочными полями сборной Нидерландов пролетел самолет с растяжкой: "Франк, просто 4-3-3"!

Потому достаточно сложно предугадать тактические построения на этот матч.

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Ориентировочные составы команд

Нидерланды: Стекеленбург – Тимбер, Блинд, Врей – Дюмфрис, Де Йонг, Вейналдум, Де Роон, Вейндал – Вегхорст, Депай

Украина: Бущан – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Если же мы угадали с тактической схемой сборной Украины, то вопросы вызывают всего две позиции – Кривцов или Забарный, Степаненко или Сидорчук/Макаренко. По всем остальным позициям вопросов нет. Если вдруг все-таки Украина будет играть в три центральных защитника, то в основе появятся и Кривцов, и Забарный, а чуть выше над Тарасом Степаненко расположится Макаренко/Шапаренко. А свои места в старте потеряют фланговые игроки – Ярмоленко, Зубков.

История противостояний

Статистика команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге ФИФА

Нидерланды – 16

Украина – 24

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур:

"Мы всегда стараемся играть в доминирующий футбол, и мы также хотим делать это при схеме 3-5-2. Я думаю, что 5-3-2 звучит ужасно. Мы хотим контролировать игру, и тогда вингбэки должны располагаться довольно высоко.

С одной заменой, выходом вингбэка, происходит переход к 4-3-3. Мы все равно начнем против Украины с 3-5-2, а потом будем смотреть по ходу игры. Может быть, мы также начнем 4-3-3. Пока я не решил".

Полузащитник сборной Нидерландов Фрэнки Де Йонг:

"Мы смотрели видео по Украине, и я знаю некоторых игроков этой команды. Я видел, как они играли. Считаю, что это хорошая команда, с очень качественным составом. Их отличает организация игры. Они показывают солидный футбол, так что это серьезный соперник".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Я как всегда состав говорить не буду, но могу сказать, что практически определился — 99%, поэтому состав узнаете перед игрой. Больше информации давать не буду.

Цыганков чувствует себя лучше и сегодня будет тренироваться в общей группе, будем смотреть на него. Что касается Тараса Степаненко, то он сыграл практически все игры, готовился и будет тренироваться с нами. Он, как и все футболисты, будет готовиться, выходить на игру".

Полузащитник сборной Украины Роман Безус:

"Я считаю, что это — топ-соперник не только для сборной Украины, но и для всех мировых сборных. Это очень хорошая команда, но мы провели анализ ее игры, подготовились. Надеюсь, что сможем ее обыграть.

Что соперникам ожидать от Украины? Мы будем играть в свой футбол, как попросит наш главный тренер, вне зависимости от того, что будут предлагать нам соперники".

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua