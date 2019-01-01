Еще один игрок сборной Бельгии пропустит первый матч на Евро-2020

Футболист не полетел с командой на игру.

Аксель Витсель, Getty Images

Официальный сайт сборной Бельгии опубликовал список футболистов, которые не сыграют в первом матче команды против России на Евро-2020.

Ранее мы сообщали, что Кевин Де Брюйне и Эден Азар не успеют восстановиться к ближайшей игре.

К этим двум футболистам присоединился и полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель. Он также остался в Бельгии и продолжает восстанавливаться.

Отметим, что после матча с Россией, который состоится 12 июня, бельгийцам предстоит сыграть с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.