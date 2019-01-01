Еще один игрок сборной Бельгии пропустит первый матч на Евро-2020
Футболист не полетел с командой на игру.
Официальный сайт сборной Бельгии опубликовал список футболистов, которые не сыграют в первом матче команды против России на Евро-2020.
Ранее мы сообщали, что Кевин Де Брюйне и Эден Азар не успеют восстановиться к ближайшей игре.
К этим двум футболистам присоединился и полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель. Он также остался в Бельгии и продолжает восстанавливаться.
Отметим, что после матча с Россией, который состоится 12 июня, бельгийцам предстоит сыграть с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).
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