Луческу: Несомненно, сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020

Соперниками "сине-желтых" в групповом этапе чемпионата Европы выступят команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Мирча Луческу, Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился своими ожиданиями от предстоящих выступлений сборной Украины в групповом этапе чемпионата Европы.

Румынский специалист уверен, что подопечные Андрея Шевченко пробьются в плей-офф Евро-2020, несмотря на серьезную оппозицию в своем квартете.

"Украина на данный момент представляет собой конкурентоспособную команду, в который много футболистов, выступающих за клубы Западной Европы. Собственно, вся атака является таковой".

"В защите преимущественно игроки чемпионата Украины, но это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Несомненно, они выйдут из группы на Евро-2020", — приводит слова Луческу gsp.ro.

Напомним, первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов. Игра состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени. Помимо "оранжевых", конкурировать с украинцами в групповом этапе будут команды Австрии и Северной Македонии.