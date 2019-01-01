Пандев: Это поколение сборной Северной Македонии творит историю

Возрастной форвард заявил, что минимальная задача Северной Македонии на Евро-2020 — выход из группы.

Горан Пандев, Getty Images

Опытный нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев, команда которого станет соперником Украины в групповом этапе чемпионата Европы, поделился эмоциями и целями на этот международный форум.

"Выход сборной на Евро – огромный повод для гордости для всех нас. До недавнего времени было невозможно представить, чтобы такая сборная, как Северная Македония, могла участвовать в таком турнире".

"Это поколение творит историю. У нас и до этого были сильные игроки в составе, но только этим футболистам удалось совершить настоящий подвиг. У нас большие амбиции. Планируем хорошо выступить и выиграть пару игр. Наша цель – как минимум выйти из группы".

"Это будет нелегко, но мы осознаем, на что способны. В нашей группе три очень сильные команды, очевидно, что они считаются фаворитами, но мы знаем, чем можем ответить и в чем наше преимущество", — приводит слова Пандева Goal.

Напомним, что свой первый матч на Евро-2020 сборная Северной Македонии проведет против Австрии. Поединок состоится 13 июня в 19:00 по киевскому времени. После игры с австрийцами Горана Пандева и компанию ожидает встреча со сборной Украины, а затем — с национальной командой Нидерландов.