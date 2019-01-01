Локателли сыграет в матче-откритии Евро-2020 с первых минут
Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Турция и Италия.
Почетное право открывать чемпионат Европы-2020 досталось сборным Турции и Италии, которые сойдутся в очном противостоянии на поле легендарного Стадио Олимпико.
Со стороны Шенола Гюнеша в данном поединке мы увидим "обкатанный" товарищеской игрой против Молдовы (2:0) стартовый состав, и ровно таким же путем пошел Роберто Манчини, поставив ровно тех же исполнителей, которые в недавнем прошлом обыгрывали Чехию (4:0).
Турция: Чакыр — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокушлу — Караман, Языджы, Туфан, Чалханоглу — Йылмаз.
Запасные: Гюнок, Байындыр, Ундер, Токез, Антальялы, Кабак, Юнал, Кекчю, Кахведжи, Айхан, Мюлдюр, Дервишоглу.
Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Матч Турция — Италия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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