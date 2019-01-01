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Локателли сыграет в матче-откритии Евро-2020 с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Турция и Италия.

Мануэль Локателли, Getty Images
Мануэль Локателли, Getty Images

Почетное право открывать чемпионат Европы-2020 досталось сборным Турции и Италии, которые сойдутся в очном противостоянии на поле легендарного Стадио Олимпико.

Со стороны Шенола Гюнеша в данном поединке мы увидим "обкатанный" товарищеской игрой против Молдовы (2:0) стартовый состав, и ровно таким же путем пошел Роберто Манчини, поставив ровно тех же исполнителей, которые в недавнем прошлом обыгрывали Чехию (4:0).

Турция: Чакыр — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокушлу — Караман, Языджы, Туфан, Чалханоглу — Йылмаз.

Запасные: Гюнок, Байындыр, Ундер, Токез, Антальялы, Кабак, Юнал, Кекчю, Кахведжи, Айхан, Мюлдюр, Дервишоглу.

Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Ди Лоренцо, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони.

Матч Турция — Италия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 0 0 0 0 0 0 0
Турция ТУР 0 0 0 0 0 0 0
Уэльс УЭЛ 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0