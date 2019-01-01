Лозунг "Героям Слава" останется на форме сборной Украины
Компромисс УАФ и УЕФА был достигнут.
Украина достигла компромисса с УЕФА касаемо лозунга "Слава Україні — Героям Слава". Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
"Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью "Слава Украине".
"Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят.
Мы доказали, что "Слава Україні!", "Героям Слава!", Большой герб сборной на карте Украины — официальные футбольные символы нашей страны.
В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.", — написал Павелко в своем Facebook.
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