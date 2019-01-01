Сборная Украины прибыла в Нидерланды
Команда будет готовиться к Евро-2020.
Андрей Шевченко, УАФ
Сборная Украины прилетела в Нидерланды, где будет готовиться к первому матчу Евро-2020.
Команда на чартерном рейсе успешно приземлилась в Амстердаме. Именно там они сыграют против команды Франка Де Бура.
Отметим, что поединок Украина — Нидерланды состоится в воскресенье, 13 июня. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
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