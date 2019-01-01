Кьеллини повторил рекорд Италии по количеству чемпионатов Европы

Футболист появился в стартовом матче турнира.

Джорджо Кьеллини. getty images

В рамках первого матча Евро-2020 сборная Турции встречается против сборной Италии.

В старте гостей на матч появился опытный центрбек туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини.

Таким образом он вошел в историю сборной Италии. Для него это четвертый чемпионат Европы.

Футболист повторил рекорд, который теперь делит с Джанлуиджи Буффоном и Алессандро Дель Пьеро. Кьеллини принимал участие на Евро 2008, 2012 и 2016 годах.

Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией матча Турция — Нидерланды можно смотреть на Football.ua.

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