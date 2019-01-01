Автогол Демирала — первый на Евро-2020
Футболист во втором тайме поразил свои ворота.
Турция - Италия, getty images
В рамках первого матча Евро-2020 сборная Турции встречается против сборной Италии.
Во втором тайме сборная Италии забила первый гол. После передачи с фланга от Берарди, Демирал срезал мяч в свои ворота.
Таким образом автогол турка вошел в историю, ведь этот мяч стал первым на Евро-2020.
Видео гола появится в данной новости позже.
Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией матча Турция — Нидерланды можно смотреть на Football.ua.
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