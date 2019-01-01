Впервые в истории чемпионата Европы автогол стал первым "голом" на турнире
Турецкий защитник Мерих Демирал вписал свое имя в историю.
Матчем-открытием Евро-2020 стал поединок между сборными Турции и Италии, которые выявляли сильнейшего в квартете А.
Несмотря на безголевую первую половину встречи, болельщикам все-таки посчастливилось лицезреть реализованные моменты после перерыва, в большинстве своем в исполнении подопечных Роберто Манчини.
На 53-й минуте встречи сборная Италии повела в счете, когда защитник турецкой команды Мерих Демирал срезал мяч в собственные ворота после передачи с фланга от Доменико Берарди.
Интересно, что впервые в истории чемпионата Европы автогол стал первым "голом" на турнире. До Мериха Демирала подобным "достижением" не отмечался никто.
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