Италия открыла Евро-2020 уверенной победой над Турцией

Оборона команды Гюнеша не выдержала регулярного натиска соперников.

Турция — Италия, Getty Images

Фактически, мы ждали этого момента на год больше, чем это было изначально запланировано — чемпионат Европы-2020 торжественно стартовал уже в июне 2021-го года. Встреча между национальными командами Турции и Италии, формально, проходила в условиях пребывания "Лунных звезд" в статусе хозяев арены, однако легендарный Стадио Олимпико сложно было незнакомым для "Скуадры Адзурры".

Именно коллектив Роберто Манчини, который сумел разогнать свою "машину" до внушительной победной серии, считался фаворитом в данном противостоянии. Подопечные Шенола Гюнеша, безусловно, заслуживали уважения своими результатами в мартовской части кампании отбора на чемпионат мира-2022, однако с постоянством итальянской стороны идти в сравнение уж точно не могли.

Однако, представители Турции прекрасно осознавали свое положение в квартете, где может быть достаточным занять итоговое третье место для выхода в следующий раунд. Оставшиеся два соперника — Уэльс и Швейцария — свою встречу должны будут провести уже на следующий день, поэтому в отчетный вечер футбольный мир наблюдал исключительно за битвой на главной спортивной арене Италии.

Как бы турецкие фанаты не заряжали атмосферу стадиона своими речевками, — а делать это они умеют очень хорошо — именно номинальные гости в полной мере оставили за собой ход событий в первом тайме. Италия навязала достаточно успешный высокий прессинг, результатом чего стала растерянность оппонентов в зоне перед собственной штрафной. С созданием моментов у команды Манчини, на фоне захвачено инициативы, тоже проблем особых не было, а вот с реализацией — точно было не все в порядке.

Первым у "Скуадры адзурры" в подобном стиле отличился Доменико Берарди, когда на старте поединка отправил мяч в сетку с внешней стороны, замыкая прострел с правого фланга на угол вратарской. Затем, уже где-то не хватило концентрации на полноценный закрученный удар в дальний угол с левого фланга штрафной у Лоренцо Инсинье. Примечательно, что секундомер арбитра уверенно приближался к отметке первого получаса противостояния, а у Турции не получалось даже банальной перейти через центр поля.

Ситуация не изменилась и в дальнейшем. Италия регулярно присутствовала с мячом в ногах на чужой половине поля, а момент Джорджо Кьеллини в середине тайма можно было назвать лучшей голевой возможностью за весь первый тайм: защитник запустил мяч под перекладину, завершая подачу углового с правого фланга ударом головой, но у голкипера Чакыра хватило реакции для спасения своей команды.

Под перерыв давление на ворота Турции только увеличивалось, а все увенчался взрыв эмоций — команда Манчини не получила пенальти за попадание мяча в руку Челику, после подачи с левого фланга от Спинаццолы — арбитры решили заигрывать очень спорный эпизод.

Во втором тайме игра оживилась уже со стартовых замен от обоих лагерей, а Ди Лоренцо и Ундер своим появлением на поле были обязаны создавать угрозы с флангов. Турецкий футболист пользовался своим более приближенным к атаке расположением, поэтому оставил за собой голевой момент на 52-й минуте, когда с левого фланга штрафной не смог нанести качественный удар в ближний угол.

Беда команды Гюнеша в том, что в ответной атаке соперников она умудрилась пропустить. Причем — каким знаковым был этот гол! Впервые в истории проведения чемпионатов Европы авторство первого забитого мяча было записано за игроком пропустившей команды — прострел с правого фланга штрафной в исполнении Берарди в свои ворота переправил Мерих Демирал.

Уже в этот момент было видно, что "лунные звезды" потеряли самообладание, а срывы на представителях тренерского штаба со стороны уходящих на замену игроков были лишь тому подтверждению. С другой стороны — размеренная и уравновешенная Италия, которая просто методично дожимала оппонентов. Второй гол залетел в ворота Чакыра уже в скором времени. На 66-й минуте голкипер Турции сделал все для отражения удара Спинаццолы с левого фланга штрафной, но с добиванием от Иммобиле защитники ему уже не помогли.

Пройдет еще несколько минут, после чего дрогнет, наверное, и сам казавшийся наиболее надежным звеном обороны своей команды, голкипер. Вездесущий Берарди перехватил вынос от ворот на своем фланге, мгновенно отыграл на Бареллу, тот покатил на Иммобиле, Чиро перевел на левую сторону штрафной, а Инсинье в касание вложил в дальний. Все, на что хватило Турции — пара ненужных карточек для ее футболистов, которые вполне могут аукнуться уже в обозримом будущем.

В следующем туре группового этапа Турция, в силу исторических причин, получит внушительную поддержку со стороны трибун Олимпийского стадиона в Баку, встретившись с Уэльсом, а Италия на том же Стадио Олимпико сыграет против Швейцарии.Турция —0:3Демирал, 53 (авт.), Иммобиле, 66, Инсинье, 79Чакыр — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокушлу (Кахведжи, 65) — Караман (Дервишоглу, 77), Языджы (Ундер, 46), Туфан (Айхан, 65), Чалханоглу — Йылмаз.Доннарумма — Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74) — Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81), Инсинье (Кьеза, 81).Предупреждения: Сеюнджю, Дервишоглу