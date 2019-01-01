Бельгия — Россия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию первого поединка бельгийцев на чемпионате Европы-2020.

Бельгия - Россия, фото getty images

Сборная Бельгии стартует на чемпионате Европы поединок против сборной России. Хоть бельгийцу и буду номинальными хозяевами, но матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе Газпром Арена.

Примечательно, что команды играли друг против друга в отборочном этапе на Евро-2020. Тогда оба поединка завершились победой команды Роберто Мартинеса с общим счетом 7:2.

Отметим, что в другом поединке данного квартета сборная Дании сыграет против Финляндии.

Текстовая онлайн-трансляция поединка Бельгия — Россия будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажут телеканалы Футбол 1, Футбол 2. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.