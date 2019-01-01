Дания — Финляндия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Второй игровой день Евро-2020 подарит нам сразу три интересных противостояния, одним из которых станет поединок между Данией и Финляндией в группе B.

Дания — Финляндия

Суббота, 12 июня, 19:00. Стадион Паркен, Копенгаген (Дания). Главный арбитр встречи — Энтони Тэйлор (Англия), Телетрансляция — Футбол 1/2.

Невзирая на успехи последних лет, сборную Дании почему-то принято если не недооценивать, то не относить к разряду топовых национальных сборных нашего времени. На злобу всем ярым скептикам, о высоком уровне "датского динамита" говорят его выступления на всех фронтах, включая Лигу наций, а также отборы на Евро-2020 и ЧМ-2022.

Сегодня Дания — не просто типичная сборная, в составе которой выделяются лишь несколько фамилий явных лидеров. Наоборот, в команде прослеживается определенный баланс, тогда как в каждой линии, будь то атака или оборона, мы можем найти знакомые нам фамилии по выступлениям за европейские топ-клубы: Эриксен (Интер), Хейбьерг (Тоттенхэм), Кьер (Милан), Кристенсен (Челси), Дилейни (Боруссия Дортмунд), Шмайхель (Лестер) и многие другие. Именно у этих парней с начала 2019 года в активе только два поражения, оба из которых — от сборной Бельгии в Лиге наций А. Именно против этих игроков англичане сумели набрать лишь одно очко за два поединка, забив при этом ровно ноль голов.

На фоне Дании, конечно, сборная Финляндии выглядит более скромно, но также имеет в своем распоряжении собственных героев, способных сотворить сенсацию в самый неожиданный момент. Любителям английского футбола прекрасно знаком форвард Теему Пукки по своим выступлениям за Норвич. К сожалению, финского бомбардира вскоре узнали и все украинские болельщики, даже абсолютно далекие от футбола, когда тот в недавнем матче против Украины в отборе на ЧМ-2022 воспользовался ошибкой в обороне украинцев, заработал пенальти после вынужденного фола, а затем сам же и реализовал тот одиннадцатиметровый и принес в актив Финляндии сенсационную ничью.

Вот только класса и стабильности сборной Финляндии, если быть честным, катастрофически не хватает. Да, финны могут взять и обыграть в товарищеской встрече Францию, являющуюся действующим чемпионом мира, но в то же время и последнее поражение от сборной Эстонии не вызывает особого удивления. Как бы то ни было, финская сборная — явный аутсайдер группы B, способный временами радовать своих болельщиков триумфальными вспышками, а соперников разочаровывать своим характером и волей к победе, но на дистанции прыгнуть выше собственной головы пока не удается. Возможно, Евро-2020 изменит эту ситуацию и поможет сборной Финляндии выйти абсолютно на другой уровень?

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Каспера Юльманна. Так, на победу Дании предлагается коэффициент 1,44, тогда как потенциальный успех Финляндии оценивается показателем 10,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Ориентировочные составы

Дания: Шмайхель — Меле, Кьер, Кристенсен, Васс — Эриксен, Хейбьерг, Дилейни — Поульсен, Винн, Брейтвейт

Финляндия: Градецки — О'Шонесси, Араюури, Тойвио — Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала — Пукки, Похьянпало

Тренеры говорят

Каспер Юльманн, сборная Дании:

"Мы много раз [в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной] проходили через то, с чем нам придется столкнуться в первом матче с финнами. Мы должны успешно справиться с теми же задачами: найти ключ к их обороне и не позволить им сыграть на контратаках".

Маркку Канерва, сборная Финляндии:

"Дания — очень хорошая команда. Если посмотрим на их последние матчи, то увидим, что они добились прекрасных результатов и забили много голов. У них много классных индивидуальных мастеров и хорошая оборона. К тому же датчане играют дома. Но мы должны доказать, что можем успешно противостоять даже более именитым соперникам, чем Дания".

прогноз 2:0

Никита Евтушенко, Football.ua