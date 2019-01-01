Бельгия — Россия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Второй игровой день Евро-2020 завершится противостоянием сборных Бельгии и России, которые попытаются выявить сильнейшего в группе B.

Бельгия — Россия

Суббота, 12 июня, 22:00. Стадион Газпром Арена, Санкт-Петербург (Россия). Главный арбитр встречи — Матеу Лаос (Испания), Телетрансляция — Футбол 1/2.

Чемпионами Европы и мира становятся одни, а рейтинг лучших сборных по версии ФИФА уже который год подряд возглавляют другие. И ведь действительно, сборную Бельгии на сегодняшний день можно смело называть лучшей национальной командой в мире, если обращать внимание исключительно на различные коэффициенты и набранные очки за определенный промежуток времени. Прозвучит банально, но правда такова, что цифры не берутся из пустого места. Для того, чтобы убедиться в этом наглядно, достаточно просто открыть результаты матчей сборной Бельгии и увидеть следующее: с начала 2017 года бельгийцы потерпели всего три поражения во всех турнирах.

Первое — в полуфинале ЧМ-2018 от Франции, ставшей тогда чемпионом мира (0:1, июль 2018). Второе — в первом сезоне Лиги наций А от Швейцарии, при чем произошло это непосредственно на футбольном поле, а не в так называемых "кабинетах" (2:5, ноябрь 2018). Третье — в этом сезоне Лиги наций А от Англии, но в итоге на первую позицию бельгийцев в группе это никак не повлияло (1:2, октябрь 2020). И действительно, результаты сборной Бельгии не могут не впечатлять, но все-таки нельзя забывать, что футбольная история в первую очередь помнит о триумфах и завоеванных трофеях. Именно их отсутствие является недостающим паззлом для нынешнего невероятного поколения бельгийских футболистов, которые изначально подходили к Евро-2020 в качестве одних из главных фаворитов на победу и взятие долгожданного кубка.

Что касается будущего соперника подопечных Роберто Мартинеса, то ни для кого не является огромным секретом следующее: лишь единицы российских футболистов готовы рискнуть выбраться из своих "золотых клеток" и отправиться заявлять о себе в европейских чемпионатах, чтобы поднять тем самым уровень собственной сборной. Алексей Миранчук, Александр Головин и еще парочку российских игроков — скорее исключения из правил, чем намек на какую-то систематичность, хотя об огромных амбициях как минимум людей "сверху" в России известно не понаслышке.

И ведь нельзя сказать, что абсолютно во всех турнирах сборная России демонстрировала плохие результаты. Так, подопечные Черчесова попали на Евро-2020, заняв второе место в своей группе квалификационного раунда, уступив лидерство только как раз таки сборной Бельгии (оба матча с "красными дьяволами" в рамках отбора завершились для россиян поражениями — 1:3, 1:4). С другой стороны, сборная России после успешного старта в Лиге наций этого сезона продемонстрировала ряд неудовлетворительных результатов и уступила путевку в элиту национальной команде Венгрии. Первые поединки отбора на ЧМ-2022 также не прошли для россиян гладко ввиду поражения от Словакии, но руководство Российского футбольного союза посчитало, что обсуждение и критика новой формы нашей сборной Украины — более важные вещи, чем решение собственных проблем.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Роберто Мартинеса. Так, на победу Бельгии предлагается коэффициент 1,85, тогда как потенциальный успех России оценивается показателем 4,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Вертонген, Денайер — Менье, Дендонкер, Тилеманс, Торган Азар — Мертенс, Лукаку, Доку

Россия: Шунин — Марио Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Караваев — Зобнин, Оздоев, Головин — Миранчук — Дзюба

Тренеры говорят

Роберто Мартинес, сборная Бельгии:

"Соглашусь, что первая игра на турнире зачастую самая тяжелая. Надо вкатиться в турнир психологически и физически. Завтра нас ждет настоящее испытание, поскольку мы хорошо знаем соперника, а они прекрасно знают нас, плюс их будут поддерживать болельщики".

Станислав Черчесов, сборная России:

"Мы уже играли с ними в отборочном цикле. Очень крепкая команда. Очень амбициозная команда. Классная команда с отличным тренером и классными футболистами. Не случайно они последние пару лет стабильно занимают первое место в рейтинге ФИФА. Игры с бельгийцами у нас проходят в открытом стиле. Это футбол, зрелищный футбол. Нравящийся зрителям. Но другое дело, что теперь это чемпионат Европы. Надо использовать свои шансы".

прогноз 3:1

Никита Евтушенко, Football.ua