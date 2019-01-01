Спинаццола — о матче против Турции: До сих пор мурашки по коже

Лучший игрок матча-открытия Евро-2020 поделился эмоциями от победы своей национальной команды.

Леонардо Спинаццола, Getty Images

В стартовом поединке чемпионата Европы-2020 сборная Италии в номинально гостевых условиях Стадио Олимпико сумела обыграть Турцию за счет трех безответных мячей во втором тайме (3:0).

Турция — Италия 0:3 Видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча после финального свистка был признан левый защитник "Скуадры Адзуры" Леонардо Спинаццола, который затем отправился давать свою оценку происходящему на поле перед присутствующим представителями СМИ.

"Трясти начало еще когда мы отправлялись ко стадиону на автобусе перед игрой, когда мы увидели все эти толпы людей на улицах. Это действительно вызывает мурашки по коже.

Мы сумели устроить прекрасный спектакль на поле, были терпеливы и хорошо передвигали мяч. Во время игры сумел разглядеть своего сына на трибунах — незабываемые чувства…

Вообще, я довольно спокойный парень, и люблю хорошо выспаться перед играми. Все просто — я знаю, что мне нужно делать, на что я способен, поэтому мне не о чем переживать.

Манчини всегда говорит подключаться к атаке, прессинговать, но в самом деле! Я иногда прошу его дать мне перевести дух — это действительно выматывает!

Текущий созыв сборной имеет невероятный подбор кадров: защитники, полузащитники, нападающие — все как на подбор, и каждый вносит свои особенности в наш общий стиль", — подытожил защитник.

В следующем туре сборной Италии предстоит уже в качестве полноправных хозяев Стадио Олимпико принять Швейцарию.