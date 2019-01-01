11 Июн
22:00
Турция
ТУР
0
Италия
ИТА
3
12 Июн
16:00
Уэльс
УЭЛ
Швейцария
ШВЦ
12 Июн
19:00
Дания
ДАН
Финляндия
ФИН
12 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Россия
РОС
13 Июн
16:00
Англия
АНГ
Хорватия
ХОР
13 Июн
19:00
Австрия
АВС
Северная Македония
МАК
13 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Украина
УКР
14 Июн
16:00
Шотландия
ШОТ
Чехия
ЧЕХ
14 Июн
19:00
Польша
ПОЛ
Словакия
СВК
14 Июн
22:00
Испания
ИСП
Швеция
ШВЕ
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Спинаццола — о матче против Турции: До сих пор мурашки по коже

Лучший игрок матча-открытия Евро-2020 поделился эмоциями от победы своей национальной команды.

Леонардо Спинаццола, Getty Images
Леонардо Спинаццола, Getty Images

В стартовом поединке чемпионата Европы-2020 сборная Италии в номинально гостевых условиях Стадио Олимпико сумела обыграть Турцию за счет трех безответных мячей во втором тайме (3:0).

Турция — Италия 0:3 Видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча после финального свистка был признан левый защитник "Скуадры Адзуры" Леонардо Спинаццола, который затем отправился давать свою оценку происходящему на поле перед присутствующим представителями СМИ.

"Трясти начало еще когда мы отправлялись ко стадиону на автобусе перед игрой, когда мы увидели все эти толпы людей на улицах. Это действительно вызывает мурашки по коже.

Мы сумели устроить прекрасный спектакль на поле, были терпеливы и хорошо передвигали мяч. Во время игры сумел разглядеть своего сына на трибунах — незабываемые чувства…

Вообще, я довольно спокойный парень, и люблю хорошо выспаться перед играми. Все просто — я знаю, что мне нужно делать, на что я способен, поэтому мне не о чем переживать.

Манчини всегда говорит подключаться к атаке, прессинговать, но в самом деле! Я иногда прошу его дать мне перевести дух — это действительно выматывает!

Текущий созыв сборной имеет невероятный подбор кадров: защитники, полузащитники, нападающие — все как на подбор, и каждый вносит свои особенности в наш общий стиль", — подытожил защитник.

В следующем туре сборной Италии предстоит уже в качестве полноправных хозяев Стадио Олимпико принять Швейцарию.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 2 0 3
Уэльс УЭЛ 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Турция ТУР 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0