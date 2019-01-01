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Англия — Хорватия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Европы.

Сборная Англии сыграет против Хорватии в рамках поединка первого тура группового этапа финальной части Евро-2020.

Англия — Хорватия
Воскресенье, 13 июня, 16:00. Стадион Уэмбли, Лондон (Англия). Главный арбитр встречи — Даниэле Орсато (Италия). Телетрансляция — Футбол 1/2.

Сборная Англии подходит к турниру с большими ожиданиями, ведь состав у команды отличный и сбалансированный, игра поставлена, поэтому хотелось бы получить результат. Почему бы не замахнуться на победу в турнире? Конечно, можно сказать, что футболистам англичан не хватает опыта и это буде правдой.

Англия — фаворит группы. Уже в первом матче подопечные Саутгейта встретятся со своим главным конкурентом. Гарет Саутгейт, скорее всего, не сможет рассчитывать на Гарри Магуайра, которые пока что набирает форму после травмы, а также на молодого Саку, но у того есть более чем достаточно качественных партнеров на идентичной позиции.

Что касается Хорватии, то последние результаты вызывали некоторые вопросы, но нужно понимать, что в распоряжении Далича очень опытные и сильные футболисты, которые, как показал прошлый розыгрыш чемпионата мира, могут зайти очень далеко при должном настрое. К тому же, Далич может рассчитывать на всю свою обойму.

Команды не так давно встречались в рамках розыгрыша Лиги наций. По сумме двух матчей победила сборная Англии со счетом 2:1. Один поединок закончился со счетом 0:0, а во втором англичане добыли волевую победу под занавес встречи. Примечательно, что тогда голом отметился Джесси Лингард, который сейчас набрал отличную форму. Ожидаем, что судьбу отчетного поединка решит один гол.

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд — Триппьер, Стоунз, Мингс, Шоу — Райс, Филлипс — Рашфорд, Маунт, Стерлинг — Кейн

Хорватия: Ливакович — Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Баршич — Ковачич, Брозович — Ребич, Модрич, Перишич — Петкович

Под вопросом: Магуайр, Сака

 

Тренеры говорят:

Гарет Саутгейт, сборная Англии

"Хорватия — очень опытная сборная с выдающимися исполнителями, сильной психологией, невероятным бойцовским духом. Она также тактически гибка, что делает матч с ней серьезным испытанием для нас, но мы знаем, что можем добиться победы".

Златко Далич, сборная Хорватия

"Англия — один из главных фаворитов Евро. У них прекрасная команда, много игроков топ-уровня, в первую очередь в нападении. Остановить их непросто, особенно на Уэмбли, но мы постараемся это сделать". 

Интересные факты:

Англия забила не менее четырех голов в последних трех матчах чемпионата Европы.

Англия не проигрывает в 32 из последних 34 матчей чемпионата Европы.

Англия не пропустила в последних трех матчах чемпионата Европы.

Хорватия не проигрывает в последних шести матчах чемпионата Европы.

footballпрогноз 1:0

 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0