Хорватия отказалась от участия в акции BLM перед матчем против Англии
Об этом сообщил капитан команды Златко Далича.
Стартовым поединком на чемпионате Европы-2020 для сборной Хорватии станет противостояние против национальной команды Англии, накануне которого капитан "клетчатых" Лука Модрич выступил с заявлением относительно традиционной для представителей британского футбола акции BLM перед стартовым свистком.
"Наша позиция заключается в том, что мы отказываемся преклонять колено перед матчем против Англии.
Какой-то особой причины для такого решения не существует. Мы просто собрались с партнерами по сборной, обсудили этот вопрос, после чего пришли к выводу, что не станем делать это перед предстоящей игрой.
Это совершенно не означает, что мы поддерживаем расизм или любые иные проявления дискриминации в футболе, но при этом мы не считаем, что ради демонстрации своей позиции необходимо становиться на колени.
Есть и другие способы выразить свою поддержку борьбе против этих пагубных явлений, но по данному вопросу наш ответ прост — Хорватия на это не согласна", — подытожил лидер команды Златко Далича.
Напомним, что матч Англия — Хорватия пройдет на стадионе Уэмбли 13 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.
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