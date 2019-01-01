Хорватия отказалась от участия в акции BLM перед матчем против Англии

Об этом сообщил капитан команды Златко Далича.

сборная Хорватии, Getty Images

Стартовым поединком на чемпионате Европы-2020 для сборной Хорватии станет противостояние против национальной команды Англии, накануне которого капитан "клетчатых" Лука Модрич выступил с заявлением относительно традиционной для представителей британского футбола акции BLM перед стартовым свистком.

"Наша позиция заключается в том, что мы отказываемся преклонять колено перед матчем против Англии.

Какой-то особой причины для такого решения не существует. Мы просто собрались с партнерами по сборной, обсудили этот вопрос, после чего пришли к выводу, что не станем делать это перед предстоящей игрой.

Это совершенно не означает, что мы поддерживаем расизм или любые иные проявления дискриминации в футболе, но при этом мы не считаем, что ради демонстрации своей позиции необходимо становиться на колени.

Есть и другие способы выразить свою поддержку борьбе против этих пагубных явлений, но по данному вопросу наш ответ прост — Хорватия на это не согласна", — подытожил лидер команды Златко Далича.

Напомним, что матч Англия — Хорватия пройдет на стадионе Уэмбли 13 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.