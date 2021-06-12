Сборная Испании отправила по домам 17 довызванных на Евро-2020 футболистов
Команде Луиса Энрике не понадобилось привлекать дополнительные кадры в заявку.
Неожиданно возникшая экстренная ситуация с заражением коронавирусом COVID-19 внутри лагеря сборной Испании перед самим стартом чемпионата Европы-2020 постепенно сошла на нет.
В срочном порядке обойму "Фурии роха" пополнили 17 футболистов ради создания оперативного резерва, на случай, если внушительная группа игроков основного созыва будут вынуждены уйти на карантин.
В ее состав входили 11 футболистов молодежной сборной Испании возрастом до 21-го года, которые только вернулись с аналогичного первенства в своей возрастной категории, а также Кепа Аррисабалага (Челси), Браис Мендес (Сельта), Рауль Альбиоль (Вильярреал), Карлос Солер (Валенсия), Родриго Морено (Лидс Юнайтед) и Пабло Форнальс (Вест Хэм).
Поскольку все 23 вызванных изначально Луисом Энрике футболиста вернулись в строй, то услуги вышеназванной резервной группы не понадобились, в результате чего партнеры по сборной устроили этим исполнителям достаточно шумные проводы в долгожданный отпуск.
👏🏻 Gracias por vuestra predisposición, esfuerzo y compromiso.— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2021
🫂 Despedida de honor en Las Rozas para los jugadores de la burbuja paralela.
🔗 https://t.co/FukrYTFXIs#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/z5sSHxfWId
Напомним, что Испания на чемпионате Европы-2020 стартует с противостояния против Швеции на поле севильского Эстадио де-ла-Картуха, которое состоится 14 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.
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