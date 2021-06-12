Сборная Испании отправила по домам 17 довызванных на Евро-2020 футболистов

Команде Луиса Энрике не понадобилось привлекать дополнительные кадры в заявку.

Сборная Испании, Getty Images

Неожиданно возникшая экстренная ситуация с заражением коронавирусом COVID-19 внутри лагеря сборной Испании перед самим стартом чемпионата Европы-2020 постепенно сошла на нет.

В срочном порядке обойму "Фурии роха" пополнили 17 футболистов ради создания оперативного резерва, на случай, если внушительная группа игроков основного созыва будут вынуждены уйти на карантин.

В ее состав входили 11 футболистов молодежной сборной Испании возрастом до 21-го года, которые только вернулись с аналогичного первенства в своей возрастной категории, а также Кепа Аррисабалага (Челси), Браис Мендес (Сельта), Рауль Альбиоль (Вильярреал), Карлос Солер (Валенсия), Родриго Морено (Лидс Юнайтед) и Пабло Форнальс (Вест Хэм).

Поскольку все 23 вызванных изначально Луисом Энрике футболиста вернулись в строй, то услуги вышеназванной резервной группы не понадобились, в результате чего партнеры по сборной устроили этим исполнителям достаточно шумные проводы в долгожданный отпуск.

👏🏻 Gracias por vuestra predisposición, esfuerzo y compromiso.



🫂 Despedida de honor en Las Rozas para los jugadores de la burbuja paralela.



🔗 https://t.co/FukrYTFXIs#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/z5sSHxfWId — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2021

Напомним, что Испания на чемпионате Европы-2020 стартует с противостояния против Швеции на поле севильского Эстадио де-ла-Картуха, которое состоится 14 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.