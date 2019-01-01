Мбабу и Шер сыграют с первых минут против Уэльса

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Уэльс и Швейцария.

Кевин Мбабу, Getty Images

Второй игровой день чемпионата Европы-2020 начнут своим очным поединком на поле Олимпийского стадиона в Баку Уэльс и Швейцария.

Роб Пэйдж решил в данном поединке удивить соперников отходом от стартового состава образца последней товарищеской игры против Албании (0:0), выпустив футболистов под построение с тремя нападающими, которое на острие возглавил Киффер Мур.

От Владимира Петковича мы увидили привычное для Швейцарии решение с тремя центральными защитниками, которое дополнил Фабиан Шер, а на правом фланге расположился Кевин Мбабу. Один из наиболее результативных футболистов в финальной части международных состязаний для своей страны, Джедран Шакири, привычно расположился под парой форвардов.

Уэльс: Уорд — К. Робертс, Родон, Дэвис, Мефам — Моррелл, Аллен, Рэмси — Джеймс, Мур, Бэйл.

Запасные: Хеннесси, Дэвис, Гантер, Н. Уильямс, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт.



Швейцария: Зоммер — Аканжи, Элведи, Шер — Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес — Шакири — Эмболо, Сеферович.