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Мбабу и Шер сыграют с первых минут против Уэльса

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Уэльс и Швейцария.

Кевин Мбабу, Getty Images
Кевин Мбабу, Getty Images

Второй игровой день чемпионата Европы-2020 начнут своим очным поединком на поле Олимпийского стадиона в Баку Уэльс и Швейцария.

Роб Пэйдж решил в данном поединке удивить соперников отходом от стартового состава образца последней товарищеской игры против Албании (0:0), выпустив футболистов под построение с тремя нападающими, которое на острие возглавил Киффер Мур.

От Владимира Петковича мы увидили привычное для Швейцарии решение с тремя центральными защитниками, которое дополнил Фабиан Шер, а на правом фланге расположился Кевин Мбабу. Один из наиболее результативных футболистов в финальной части международных состязаний для своей страны, Джедран Шакири, привычно расположился под парой форвардов.

Уэльс: Уорд — К. Робертс, Родон, Дэвис, Мефам — Моррелл, Аллен, Рэмси — Джеймс, Мур, Бэйл.

Запасные: Хеннесси, Дэвис, Гантер, Н. Уильямс, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт.

Швейцария: Зоммер — Аканжи, Элведи, Шер — Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес — Шакири — Эмболо, Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.

Матч Уэльс — Швейцария начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
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Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
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Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0