Де Лигт пропустит игру против Украины

Первые соперники команды Шевченко на Евро-2020 понесли кадровую потерю.

Маттейс де Лигт, Getty Images

Как сообщает нидерландский ресурс NU.nl, сборная Нидерландов не сможет рассчитывать на одного из своих центральных защитников в стартовом поединке на чемпионате Европы-2020 против национальной команды Украины.

Представитель туринского Ювентуса Маттейс де Лигт в очередной раз повредил паховые мышцы во время одной из предыдущих тренировок в стане национальной команды, которая на время международного форума решила базироваться в португальском городе Лагуш.

"Поединок против Украины для Маттейса де Лигта прошел раньше остальных — мы не хотим им рисковать, потому что у нас впереди еще будут два ответственных матча на групповом этапе.

Если бы этот матч был решающим, мы бы могли попробовать поставить его в состав. Он близок ко своим лучшим кондициям, но говорить о возвращении еще рано. Мы ожидаем, что он вернется уже в следующей игре. Сейчас все делается именно ради этого", — заявил главный тренер "оранье" Франк де Бур во время пресс-конференции накануне игры против "сине-желтых".

Из доступных вариантов центральных защитников у наших соперников остались Стефан де Врей, Натан Аке, Дэйли Блинд и Юрьен Тимбер.

При этом, де Бур на пресс-конференции подтвердил, что Нидерланды сыграют против нас по схеме 5-3-2.

Матч Нидерланды — Украина пройдет на поле стадиона Йохан Кройфф Арена в Амстердаме, 13 июня. Начало в 22:00 по киевскому времени.