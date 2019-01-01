Нидерланды — Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
Football.ua предлагается вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Национальная сборная Украины стартует в рамках группового этапа Евро-2020 поединком против команды Нидерландов, который состоится на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме.
Предлагаем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию предматчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, которая состоится 12 июня в 18:45 по киевскому времени:
Напомним, матч Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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