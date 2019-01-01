Де Бур: Мы начнем матч против Украины по схеме 3-5-2, а может и в 4-3-3
Специалист рассказал о предстоящей игре.
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал предстоящий поединок против сборной Украины на Евро-2020.
"Мы всегда стараемся играть в доминирующий футбол, и мы также хотим делать при схеме в 3-5-2. Я думаю, что 5-3-2 звучит ужасно. Мы хотим контролировать игру, и тогда вингбэки должны располагаться довольно высоко.
С одной заменой, выходом вингбэка, вы переходите к 4–3–3. Мы все равно начинаем против Украины с 3-5-2, а потом будем смотреть по ходу игры. Может быть, мы также начнем со счетом 4-3-3. Пока я не решил", — сказал де Бур на пресс-конференции.
Напомним, матч Нидерланды — Украина состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.
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